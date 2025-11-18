西武が02年から11年までトレーニングコーチなどを歴任した大迫幸一氏（72）を「ハイパフォーマンス・コーディネーター」として招へいすることが17日、分かった。かつて松坂大輔氏（本紙評論家）らも心酔した名伯楽が、3年連続Bクラスから復活を期すチームに帰ってくる。新設される役職は選手への指導だけでなく、トレーニング部門に携わるコーチ陣の指導や育成も担う。故障で能力を発揮できない選手も多い。それらの原因を究明