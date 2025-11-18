◇国際親善試合日本ーボリビア（2025年11月18日国立）サッカー日本代表は18日、ボリビアと親善試合を行う。前日会見で森保一監督（57）は、今回の活動期間中に長崎日大高時代のサッカー部監督の恩師・下田規貴（きよし）さんが死去したことを明かした。最近は同級生も亡くなるなど訃報が続き、国際Aマッチ100試合目の指揮となる年内最終戦で天国にささげる白星を誓った。天国の恩師らに思いをはせ、森保監督が涙を浮かべ