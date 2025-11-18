◇明治神宮野球大会第3日・高校の部準決勝九州国際大付8―7花巻東（2025年11月17日神宮）高校の部は準決勝2試合が行われ、九州国際大付（九州）が8―7で花巻東（東北）に競り勝ち、初の決勝進出を果たした。高校の部で九州・沖縄勢の決勝進出は2017年大会準優勝の長崎・創成館以来。あす19日の決勝で神戸国際大付（近畿）と対戦し、13年大会の沖縄尚学以来となる同地区からの日本一を目指す。大学の部は準々決勝1試合が行