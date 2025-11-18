「阪神秋季キャンプ」（１７日、安芸）阪神は１７日、高知県安芸市で行っていた秋季キャンプを打ち上げた。藤川球児監督（４５）は恒例のキャンプＭＶＰは該当者なしとしたが、「いないってことは、チーム状態がいいってこと」と前向きに説明。昨秋キャンプに参加して、今季のリーグＶの原動力となった佐藤輝明内野手（２６）や中野拓夢内野手（２９）に続く、若虎の台頭を願ってゲキを飛ばした。以下、主な一問一答。◇