元モーニング娘。の飯窪春菜（31）が17日、東京・渋谷のギャラリー・ルデコで、18日から行う個展「おしり絵」の取材会に出席した。ライフワークとして“おしり絵”を描いており今回が2度目の個展。「“お尻ってかわいいんだ”ということを伝えていきたい」とその魅力を熱弁した。理想のお尻はコスプレーヤーのえなこ（31）だといい「いつか描くチャンスがあれば」と話し、「いずれはグッズ展開などブランド展開もできたら」