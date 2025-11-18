DeNAは横須賀スタジアムの秋季トレーニングで場面設定した実戦練習を行った。「1点を追う7回無死一塁から」など、細かく状況を設定。バスターエンドランを仕掛ける場面もあり、相川監督は「そういう状況でどれだけイメージして、どういう質のプレーをするか確認したかった」と説明した。「全体で“こういう感じでやる”というのを見せておかないといけない」と来季への準備を強調した。