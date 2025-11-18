「明治神宮野球大会・高校の部・準決勝、神戸国際大付６−２英明」（１７日、神宮球場）高校の部の準決勝２試合と大学の部の準々決勝１試合が行われ、高校の部では神戸国際大付が英明を６−２で下して初の決勝進出を決めた。４番・川中鉄平内野手（２年）、１番・藤原陽翔外野手（２年）の一発攻勢で勝利。花巻東はＯＢのドジャース・大谷翔平の父・徹さん（６３）が現地観戦に訪れるも九州国際大付に７−８で惜敗。大学の部は