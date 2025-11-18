プロ野球の巨人、ヤクルトなどで活躍し、ＤｅＮＡの監督も務めたアレックス・ラミレス氏（５１）が１７日までにデイリースポーツの独占インタビューに応じた。同氏は日本アイスホッケー連盟の理事兼広報委員長を務めており、知名度を生かしてミラノ・コルティナ五輪で初のメダルを狙うアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」のＰＲに尽力している。野球界のレジェンドは、新たに踏み込んだアイスホッケーの世界にも真