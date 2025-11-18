18日午前5時27分ごろ、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は新島・神津島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、東京都の東京利島村です。【各地の震度詳細】■震度2□東京都東京利島村■震度1□東京都新島村伊豆大島町□静岡県東伊豆町