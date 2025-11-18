大相撲九州場所・９日目」（１７日、福岡国際センター）新関脇安青錦は平戸海を寄り倒し、勝ち越しを決めた。欧勝馬を押し出して９連勝とした横綱大の里を、ただ一人１敗で追う。横綱豊昇龍は初挑戦の義ノ富士を送り投げで退けて７勝目。大関琴桜は小結隆の勝をはたき込んで４勝目を挙げた。２敗は豊昇龍と平幕の時疾風の二人になった。安青錦が新入幕から５場所連続、自己最速に並ぶ９日目での勝ち越しを決めた。立ち合い