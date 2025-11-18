玉木宏が主演する2026年1月放送のドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）に、岡崎紗絵がフジドラマ初のヒロインとして出演することが決定した。玉木演じる最強の保険調査員の“表のバディ”を務める。【写真】「結婚しちゃったかと思っちゃった」岡崎紗絵、海外ウエディングショットが美しすぎ「綺麗カワイイ妖精」本作は、沈着冷静な最強保険調査員が、保険金にまつわる悪を退治する