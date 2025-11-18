巨人から育成ドラフト３位で指名を受けた豊橋中央・松井蓮太朗捕手（１８）が１７日、愛知・豊橋市内で支度金２９０万円、年俸３６０万円で仮契約を結んだ。背番号は００６。「ようやくだなとワクワクしている。甲斐選手は自分と同じ（育成の）位置からのスタートで、あそこまではい上がった。気持ちの面や、どんな練習をしたのか聞きたい。最終的には侍ジャパンとして日本のために戦うような選手になれれば」と甲斐ロードを歩む