◆大相撲九州場所９日目（１７日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍が発生割合０・０６％の珍手「送り投げ」で東前頭５枚目・義ノ富士を下し、７勝目を挙げた。新鋭の挑戦を退け、横綱昇進５場所目での初優勝へ２敗を死守した。単独首位の横綱・大の里は、西前頭４枚目・欧勝馬を押し出して無傷９連勝。関脇・安青錦は東前頭３枚目・平戸海を寄り倒し、勝ち越しを決めた。大の里に１差で安青錦、２差で豊昇龍、平幕の時疾風が続く