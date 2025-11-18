阪神の掛布雅之ＯＢ会長（７０）が１７日、大阪市内で行われた「山田雅人かたりの世界」にゲスト出演。同じくゲストの巨人の中畑清ＯＢ会長（７１）とともに、爆笑のトークショーを繰り広げた。掛布ＯＢ会長は２年ぶりにリーグ優勝を果たしたものの、日本シリーズではソフトバンクに完敗した阪神について「５番まででは日本一は取れない」と、６番打者を固定できずに苦しんだチーム事情に触れた。そこで今秋のドラフト１位で