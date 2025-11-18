来季パ・リーグ移籍２年目を迎えるオリックス・九里亜蓮投手（３４）が１７日、自らの新スローガン「誇り」の精神で臨むと宣言した。この日の大阪・舞洲での練習では「誇り」と太く、勇ましい書体で描かれたＴシャツを着用。「この『誇り』は自信からの…というよりはマウンドに上がるまでに準備を怠らないよう、しっかりと自分でプライドを持ってやる、ということです」と説明した。広島からＦＡで加入した今季は２５試合に