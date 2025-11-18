巨人は１７日、契約更改が球団事務所でスタートし、笹原操希外野手が１８０万増の６００万円でサイン。育成選手として再契約した。（金額は推定）今季は４月に支配下登録に昇格して１３試合に出場したが、打率・１００と結果を残せなかった。支配下に復帰へ向けて、オフは母校・上田西の先輩である阪神・高寺との自主トレを行う。「（打席での）待ち方や対応の仕方だったり。いろいろ聞きたい」と貪欲だった。