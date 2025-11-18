巨人の中畑清ＯＢ会長が１７日、来年いっぱいでＯＢ会長職を辞任すると明かした。１９年１２月から務めてきた職の置き土産として、自身が監督を務めたＤｅＮＡと古巣・巨人のＯＢ戦を画策しているという。「ＯＢ戦って結構お客さんも入ってくれるし、期待してくれる」と反響の大きさを感じていたからだ。ラストイヤーの活動として、幅広い興行を模索していく。