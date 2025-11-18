ボクシングＷＢＯ世界フライ級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が、１２月１７日の世界戦興行（両国国技館）で同級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦することが１７日、発表された。トリプル世界戦となる。昨年５月、当時ＷＢＡ同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に敗れて以来２度目の世界挑戦となる桑原は横浜市で会見し「ふがいない経験を生かし、覚悟を持って強い王者に必ず勝つ」と決意を込めた。当初挑