表彰式で戸崎圭太と握手を交わす山本美月(C)産経新聞社中央競馬のエリザベス女王杯（G1・京都芝2200メートル）が11月16日に行われ、1番人気のレガレイラ（牝4）が優勝。昨年12月の有馬記念以来のG1・3勝目を飾った。【写真】京都競馬場のゴール板を背にピースサインする山本美月を見る1番人気が快勝し、歓声に包まれた京都競馬場から、どよめきが起きた。同日は表彰式で、女優の山本美月がプレゼンターを務めた。白地に黒のフ