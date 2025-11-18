◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ジャンタルマンタルは安田記念時と同じ体つきをしています。当時の馬体診断で95点をつけた立ち馬写真のコピーを見ているようです。既にマイル仕様に完成されているから変わりようがないのです。背中から腰にかけてのトップラインが発達しており、相変わらず全身に凄い筋肉をつけている。特に尻から臀部（でんぶ）と首の筋肉量が豊富。前進気勢に満ちた立ち姿も同じ。気性もマイル仕様です。口を開