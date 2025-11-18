◇明治神宮野球大会・高校の部準決勝花巻東7―8九州国際大付（2025年11月17日神宮）花巻東は同点の7回2死一、二塁から遊ゴロ失策で決勝点を献上し、初の決勝進出を逃した。佐々木洋監督は「エラーが多くて失点しすぎた。そこが課題」と指摘した。4番・古城大翔（2年）は4打数無安打の不発で、三塁守備では悪送球もあった。「実力不足」と受け止め、「打撃も守備も波があると使えない選手になる。率を残せて、堅実に