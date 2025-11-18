巨人の西舘勇陽投手（２３）が１７日、山崎伊織投手（２７）に弟子入りし、来季の先発ローテ定着を誓った。Ｇ球場でキャッチボールなどで練習。オフは“伊織塾”に入門することを明かし、「キャッチボールとかを見ていても学ぶものが一番多い人。一番近いところでやらせてもらおうかなと思いました」と目を輝かせた。エース級の活躍を見せた先輩から多くを学ぶ。今季先発、中継ぎ計１５登板で２勝３敗、防御率４・２２。「自分