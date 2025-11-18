サッカーの第104回全国高校選手権（12月28日開幕）は17日、東京都内で組み合わせ抽選が行われた。早実（東京B）は前回出場した23年に続く開幕戦を引き当て、22日に決定する徳島県代表との対戦が決まった。初出場した2年前は広島国際学院に0―2で敗れて初戦敗退。国立競技場でのリベンジと全国初勝利を目指す。MF野川一聡主将（3年）は「開幕戦という大きい舞台を引けて、緊張している半面楽しみもある。しっかり勝負していき