ヤンキースはが先発ローテーションとブルペンの層を厚くするために、左腕ライアン・ヤーブロー（34）と1年で再契約した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じた。年俸は250万ドル（約3.9億円）。ヤーブローは昨年3月スプリングトレーニング最終日にヤンキースとメジャー契約を結び、その後64回を投げて防御率4.36を記録。先発として8試合、リリーフとして11試合に登板し、ローテーションとブルペンを行き来した。今回の契約