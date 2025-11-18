◇明治神宮大会第4日・大学の部準々決勝八戸学院大6―2神奈川大（2025年11月17日神宮）八戸学院大先発右腕の小林が8回7安打2失点の粘投で07年（当時は八戸大）以来18年ぶりの4強に導いた。コーナーを丁寧に突き、「先制点を取られたが、後続を打ち取ることができて良かった」と笑顔を見せた。プロ志望届を提出した今秋ドラフトは指名漏れ。社会人野球に進む予定で「全国の舞台を経験できることはなかなかない。この経