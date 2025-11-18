野手転向後初のキャンプを充実の表情で打ち上げた。最終日も屋外フリー打撃で快音を響かせ、シートノックでは左翼に就いて軽快な動きを披露。猛練習により、17日間で約6キロも体重が減った24歳は「達成感はある」と語った。オフも体をいじめ抜く覚悟で「もっと速く走れるようになりたい。余計な脂肪は落ちてきたので、もっと体を絞っていきたい」。育成選手としてスタートする26年へ、走攻守の基礎を固める。