日韓戦の激闘から一夜明け。森下の視線は早くも来春へ向いていた。来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表選出へ向け、早くも今月末から異例の逆算調整に入ることを明かした。「（体の）立ち上げは例年と違う形になると思う。WBCの出場を見越して早めにやります」前日16日の韓国戦を終え、この日から約10日間は完全休養に充てる予定。だが、その間に行われる球団行事などにも参加しな