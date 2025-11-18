第2クール3日目の8日から合流した秋季安芸キャンプを打ち上げ「一年間数字が残らずにキャンプに来たが、練習しながらメンタルも見つめ直せた」と手応えを口にした。高卒4年目の今季は69試合で打率・246、1本塁打と低迷。今秋は自己最多116試合に出場して打率・269、4本塁打を誇った24年の打撃フォームに戻した。13日には臨時コーチを務めた糸井嘉男スペシャルアンバサダーから指導も受けた。今オフは「体の使い方を勉強する。