2025年11月17日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。11月17日の東京株式市場では、日中関係悪化への懸念から、日本航空〈9201〉やANAHD〈9202〉のほか、三越伊勢丹〈3099〉などの小売り関連、資生堂〈4911〉など、中国向けの売上高比率が高い“インバウンド銘柄”の下落が顕著でした。こうしたな