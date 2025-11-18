タレント・山田雅人（64）が17日、大阪・桜橋のサンケイホールブリーゼで独自の話芸「かたりの世界」を開き、阪神90周年と優勝、故・長嶋茂雄氏をテーマに自ら取材したネタを披露した。ゲストは掛布雅之氏（70）、中畑清氏（71＝本紙評論家）の阪神、巨人の両OB会長。中畑氏が贈った長嶋氏遺品のネクタイを締めて語り合った。山田が今季、4番・佐藤輝を支えた大山の逸話を語ると、掛布氏は「来年は佐藤が支える番」とドラフト1