Á´¹ñ¤«¤é½à¹Å¼°¤Î°ïºà¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÖÂè4²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø½à¹Å¼°ÌîµåÅìÀ¾ÂÐ¹³ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¹Ã»Ò±àÂç²ñ¡×¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥Á¸å±ç¡Ë¤¬21Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅìÅÔÂç³Ø½à¹Å¼°1Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÆüÂç¤«¤é¤ÏÃÝÀîÍÕÎ®¡Ê¤Ï¤ë¡ËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¼óÆ£¸¼Âç¡Ê¤²¤ó¤È¡ËÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¡Ö150¥­¥í¥³¥ó¥Ó¡×¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÌµÌ¾¤Î2¿Í¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤¿Âç³Ø½à¹Å¼°Ìîµå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤Î´ÄÈ¬ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¡Ö¸×¤Î·ê¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÆüÂç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¡£¸á