ＤｅＮＡ・戸柱が１７日、契約更改交渉に臨み、現状維持の７５００万円でサインした。４年契約の２年目だった今季は４５試合で打率・２４２、２本塁打、６打点。リーグ優勝を逃し「勝てなかったのが全て」と振り返った。（金額は推定）今オフは引き続きチームメートの松尾、巨人・大城とともに自主トレを行うが、ロッテ・寺地も新たに加わる。「若い子と一緒にやることによって刺激になるし、責任が生まれる」と期待していた。