来季の開幕ローテーション入りを目指し計753球を投げ込んだ。一日遅れで今月2日から秋季安芸キャンプに合流となったが、600球の投球ノルマを余裕でクリア。「自分にしては投げた方ですかね」昨秋の育成ドラフト3位で入団し、7月に支配下選手に昇格。先発として2試合に登板して無傷の2勝を挙げた。「充実した一年だったけどやっぱり力不足もたくさん感じた。しっかりオフに課題に取り組めたら」。飽くなき向上心を胸に2年目の来