木造建築工事業を展開する新潟市西区のハウジングA・Cが新潟地裁から破産開始決定を受けたことがわかりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、ハウジングA・Cは1993年に創業し、当初から木造建築工事を主体として展開。事業拡大に合わせてタウンRを2001年9月に設立し、2×4住宅専門の設計施工会社として2017年12月期には売上高1億6644万円を計上していました。しかし、新型コロナ禍を経て需要減退か