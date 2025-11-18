巨人・浅野翔吾外野手（２０）が１７日、自身がＰＲサポーターを務める東京都稲城市の稲城第一小学校を訪問し、４年生の子供たち８０人と交流。メジャー挑戦を表明したチームの先輩である岡本和真内野手（２９）と同じく、プロ４年目となる来季の大ブレークを誓った。質問コーナーやキャッチボールで子どもたちとふれあった浅野。質問コーナーで憧れの選手を問われると「岡本和真選手と坂本勇人選手。同じ高卒でジャイアンツに