11月16日、新潟県佐渡市両津地区で行われたのは、佐渡の伝統芸能の魅力を発信する催しです。最初に披露されたのは商売繁盛などを祈る“春駒”。伝統をつなぐべく活動する佐渡市の夫婦が唄と舞を披露しました。イベントでは国の重要無形民俗文化財に指定されている“文弥人形”の芝居で語られる一節を参加者も声に出して体験。参加者は伝統芸能の魅力に触れていました。【参加者（千葉から）】「佐渡の芸能について詳しく知らなかっ