セール期間：11月18日～12月1日まで AmazonにてAlienwareのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は12月1日23時59分まで。 今回はAlienwareの31.6インチで4Kに対応する湾曲ゲーミングモニターがセールになる。このほか、フルHDでリフレッシュレートが360Hz、4Kでは180Hzでの表示に対応する27インチの製品などもラインナップされる。