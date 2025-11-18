全国の強豪8校が総当たりで戦うリーグ戦、『U－18日清食品トップリーグ』の最終戦が11月16日、都内で行われ、帝京長岡は首位のチームを相手に奮闘。77－69で初勝利を収めました。 11月16日都内で行われた男子の最終戦。ここまで勝利のない帝京長岡はこの時点で首位に立っていた京都府の東山高校と対戦しました。序盤から一進一退の攻防となった両チーム。第2クオーターにはマリ