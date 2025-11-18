日本マクドナルドは11月26日、「グラコロ」(単品440円〜)、「コク旨ビーフデミグラコロ」(単品490円〜)、「シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味」(ポテト単品＋40円〜)を一部除く全国のマクドナルド店舗で発売する。「グラコロ」今年も登場○冬の風物詩「グラコロ」が今年も登場グラコロは、今年33年目を迎える冬の定番商品。エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースを合わせ、バター