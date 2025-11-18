北海道苫前町で、推定体重４００キロの巨大なクマが箱わなをひっくり返す様子が撮影されました。道内ではクマの出没が相次いでいますが、道は１１月１７日に対策会議を開き、道警や猟友会などと情報交換しました。苫前町小川地区に設置された無人カメラの映像です。１１月１２日未明にカメラに映ったのは大きなクマ。辺りをウロウロした後…およそ３００キロある箱わなを押してひっくり返していました。地元猟友会によると、このク