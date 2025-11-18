11月、新潟県南魚沼市内で40代女性に暴行した疑いで運送業の男が逮捕されました。暴行の疑いで逮捕されたのは、南魚沼市に住む運送業の男(37)です。男は11月9日午後10時半前、南魚沼市内で40代女性の胸や腹を足で踏みつけ、さらに顔面をたたくなど暴行した疑いがもたれています。事件は被害者からの届出で発覚。警察によりますと、現場は男の自宅で、男と被害者との関係性については被害者特定につながるためコメントしないとして