ÏÀÁèÉ¬»ê¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¡Ö»Ë¾åºÇ¤âÊ£»¨¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëµð³Û¤Î¸åÊ§¤¤·ÀÌó¤¬¡¢Íè¥ª¥ÕÈ¯À¸¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë£Í£Ì£Â¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î²Ð¼ï¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÐÙ¾å¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤¬Êó¤¸¤¿?ÀÇÀ©¾å¤ÎÈ´¤±·êÌäÂê?¤ò¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤â¸åÄÉ¤¤ÊóÆ»¤·¡¢µÄÏÀ¤Ï°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¡£¡ÖÂçÃ«¤Ï¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¿ÈÆâ¡×¤Î»Ø