11月18日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道325・・・山鹿市鹿本町来民（交差点違反）国道445・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反） ＜午後＞国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（携帯電話・シートベルト・交差点違反）国道445・・・人吉市下城本町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における