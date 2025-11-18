「阪神秋季キャンプ」（１７日、安芸）阪神は日本シリーズを戦った主力はほぼ不在で、若手主体となった秋季キャンプ。第１クール最終日の４日から合流した藤川監督にとっては、「この次の春までの練習で、どう成長させられるか。トップに登りつめるには、この時期が一番大事」という認識だった。来季へ向けての課題として挙げていた、右の速球派リリーバーの育成には力がこもった。ブルペンでは連日の“球児塾”を開講。求め