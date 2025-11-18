７月１８日に公開されたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」が、日本映画では史上初めて、全世界興行収入が１０００億円を突破したことが１７日、分かった（アニプレックス調べ）。同作は日本国内では公開１２２日間で観客動員２６０４万５５８７人、興収３７９億２７５８万９２００円を記録。８月から海外でも順次公開され、日本を含む全世界で今月１６日までに累計観客動員８９１７万７