米格闘技イベント「ＵＦＣファイトナイト」（２２日＝日本時間２３日、カタール・ドーハ）で、タギル・ウランベコフ（３４＝ロシア）と対戦する元ＲＩＺＩＮ２階級制覇王者の堀口恭司（３５）が本紙のインタビューに応じた。約９年ぶりとなる最高峰の舞台への再参戦を前にして「史上最強のメイド・イン・ジャパン」の胸中は…。また、次戦限りでの引退を表明した同世代ファイターの武尊（３４）への思いも明かした。――久々の