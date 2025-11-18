在日米海軍横須賀基地（資料写真）米海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦「アナポリス」が１７日午後０時３５分ごろ、横須賀を出港した。横須賀市によると、同艦は乗組員の休養や物資の補給のため、９日午前から寄港していた。