´Ä¶­¾Ê¤Ï£±£·Æü¡¢º£Ç¯£´¡Á£±£°·î¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¤ÎÈï³²¼Ô¿ô¤¬·×£±£¹£¶¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£²áµî¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤È¤·¤ÆºÇ°­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¼Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿½©ÅÄ¸©¤Î£µ£¶¿Í¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç´ä¼ê¸©¤Î£³£´¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¯¥ÞÈï³²¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï£±£³¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¤Ç¤ÏÆ±Æü¸áÁ°£¶»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÈÓÇ½½ð¤Ë¤è¤ë¤ÈÂÎÄ¹¤ÏÌó