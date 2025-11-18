£±£²·î¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿·°æ¹ÀÊ¸¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡¢·ºÌ³½ê¼ý´Æ»þ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿?¥à¥·¥ç¥È¡¼¥¯?¤òº£¸å¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤Î¤è¤¦¤À¡£¿·°æ¤Ï£±£²·î£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¥¶¡¦¥¹¥º¥Ê¥ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡ÖÆüËÜÂÐ²¶£²¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡££²£°£±£¸Ç¯£··î¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ£±£¹Ç¯£²·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó£¶Ç¯£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿·°æ¤Ïº£Ç¯£¹·î¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò³«Àß¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏËÜÅö¤ËËÜ¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È