【モデルプレス＝2025/11/18】俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（2026年1月スタート／毎週木曜22時〜22時54分）に、女優の岡崎紗絵が出演決定。岡崎は、同局ドラマでは初のヒロインを演じる。【写真】岡崎紗絵「骨格から美しすぎる」話題の衣装姿◆岡崎紗絵、玉木宏をサポートする“表のバディ”に岡崎が演じるのは、保険調査専門会社「深山リサーチ」に勤める常識